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Emniyet müdürlüğü karşısında şüpheli çanta alarmı

Konya’da emniyet müdürlüğü karşısına bırakılan şüpheli çanta ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Emniyet müdürlüğü karşısında şüpheli çanta alarmı

05 Kasım 2016 23:03

Olay 20.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen bir vatandaş cadde üzerinde bulunan otobüs durağının arkasındaki şüpheli çantayı fark etti. Bunun üzerine 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Kısa sürede olay yerine gelerek özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı ekipler çanta üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından çantanın boş olduğu anlaşıldı.

Çantanın boş olması üzerine cadde yaya ve araç trafiğine açıldı.

Etiketler: Konya, şüpheli çanta


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