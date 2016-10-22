Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesindeki Adana Emniyet Müdürlüğünün arka sokağına, saat 19.00 sıralarında 30-35 yaşlarında bir kişi tarafından şüpheli bir poşet bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İstiklal Camiinin önündeki direğe bırakılan poşet, olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanlarınca fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. İçinde patlayıcı madde olmadığı anlaşılan paket, incelenmek üzere delil torbasına konularak emniyete götürüldü.

Umutcan İşledici

