Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Emniyet Müdürlüğünün arka sokağında şüpheli paket paniği

Emniyet Müdürlüğünün arka sokağında şüpheli paket paniği

Adana Emniyet Müdürlüğünün arka sokağında şüpheli paket paniği yaşandı.


22 Ekim 2016 20:12

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesindeki Adana Emniyet Müdürlüğünün arka sokağına, saat 19.00 sıralarında 30-35 yaşlarında bir kişi tarafından şüpheli bir poşet bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İstiklal Camiinin önündeki direğe bırakılan poşet, olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanlarınca fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. İçinde patlayıcı madde olmadığı anlaşılan paket, incelenmek üzere delil torbasına konularak emniyete götürüldü.  

Umutcan İşledici
 

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!