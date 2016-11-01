Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Emniyet Müdürü Çalışkan Meclis Araştırma Komisyonuna bilgi verdi

Emniyet Müdürü Çalışkan Meclis Araştırma Komisyonuna bilgi verdi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, TBMM’de 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda dinleniyor.

Emniyet Müdürü Çalışkan Meclis Araştırma Komisyonuna bilgi verdi

01 Kasım 2016 18:43

Meclis Araştırma Komisyonunu bilgilendiren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, önemli bilgiler verdi. Çalışkan “Vatan Caddesi’nde tanktan bir yarbay aldık. 104 darbecinin haberleştiği yarbaya ait olan Whatsapp’ı ele geçirdik. Burada Gelibolu’dan, Çorlu’dan yardım istediklerini, helikopterden ve uçaklardan ateş etmelerini istediklerini gördük. Bu Whatsapp’ı ele geçirmemiz işimizi kolaylaştırdı” dedi.

O gece yaşananları komisyona anlatan Çalışkan “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘kuleyi ne kadar sürede boşaltırsınız’ dediğinde, ben ‘10-15 dakikada’ dedim. Şimdi sorsa 1 saat derim. O ortamdan dolayı 10-15 dakika dedim ama inanın enteresan bir şekilde 10-15 dakika içinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız ile bir kaç defa görüştük ama havaalanı ile ilgili kısımda kuleyi sordu. ‘Kule işgal altında Sayın Cumhurbaşkanım’ dedim. ‘Ne kadar sürede ele geçirebilirsiniz’ dedi, ‘10-15 dakika’ dedim ama bunu şunun için söyledim, fiziken çok mümkün bir şey değil. 10-15 dakika içinde dönmeyi nasip etti Allah bize. Cumhurbaşkanımız havada olduğunu bize söylemedi. Ben Cumhurbaşkanımızın İstanbul’a geleceğini bilmiyordum. O anda havadaymış. ‘Kule çok önemli’ deyince bunu yorumlayabiliyorsunuz” diye konuştu.

İstanbul’da 26 noktada 99 kişinin şehit olduğunu kaydeden Çalışkan, 6 tane polis memurunun şehit olduğunu belirtti. Çalışkan, helikopter pilotu 3 polisin o gece helikopter kullanmakta tereddüt ettiklerini ifade ederek, pilotlarla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

15 Temmuz akşamı 21.30 civarında DEAŞ operasyonu için toplantı halinde olduklarını belirten Çalışkan, “Adres sayısı fazlaydı, biraz daha ciddi duyumlar vardı. Şöyle güzel bir tesadüf oldu. Bin küsur tane polisimiz o operasyon için hazırdı. İstesek hazırlayamazdık o an için. Yine bizim 15 günde bir yaptığımız ‘Yeditepe Huzur’ isminde bir uygulamanız var. Bu uygulamamızda 5 bin polis çalışıyor. O gün ‘Yeditepe Huzur’un günüydü. 5 bin de öyle polisimiz hazırdı. Planlı olsa belki bunları sağlayamayabiliriz. Normal görevini yapan polislerimizle birlikte sanki bu işe hazırlanmış gibi yeterli polis sayımız vardı. O operasyonu darbeden bir hafta 10 gün sonra parça parça yaptık. Bir zayiat veya sıkıntı olmadı. Ele geçirilen önemli şeyler de oldu” şeklinde konuştu. 

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: bilgi verdi, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Meclis Araştırma Komisyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!