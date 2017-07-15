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Emniyet Müdürü Çalışkan’ın koruması böyle şehit oldu

İstanbul İl Emiyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz şehitler köprüsünde yaşadıklarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çalışkan'ın korumasının hainlerin açtığı ateş sonucu şehit olması görülüyor.

Emniyet Müdürü Çalışkanın koruması böyle şehit oldu

15 Temmuz 2017 09:53
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın o gece yaşadıkları kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz gecesi köprüde yaşadıklarını anlattı. Çalışkan, “ Askerler öyle bir harekat yaptı ki savaşta dahi belki yapılmaz " diye başladığını sözlerine, " İlk etapta refleks şeklinde hepimiz yere yığıldık. Herkes bir şekilde sağa sola kaçıştı. Korumalarım beni korumaya çalıştı. Ancak o arada vurulanları ağır yaralananları gördüm. Bir taraftan tabii kendi canınızı düşünüyorsunuz ama bir taraftan da orayı yönetmek ve oradaki insanları doğru yönlendirmek gibi bir görev hissediyorsunuz. Tekrar biz yerimizden kalktığımızda toparlanmaya çalıştığımızda ikinci kez ateş edildi. İkinci kez yaylım ateşi yaptılar. Orada bir çok kişi yaralandı. Yere düştüğümüzde Münir Alkan'ın vurulduğunu yerde yattığını gördüm. Göz göze geldik. Canlı olduğunu o an hala yaşadığını hatırlıyorum. Yine diğer korumam Mehmet Onay, beni ön tarafımda hemen önümde sol tarafta yerde yattığını gördüm. Göz göze geldik. Bu hayatta belki çok yaşanacak bir şey değil ama göz göze geldiğimizde 3, 4 arkadaşım 4 koruma arkadaşım beni oradan uzaklaştırmak için çaba harcıyor. Bende Mehmet orada yatıyor, Mehmet orada yatıyor diye onu almaya çalışıyordum” şeklinde konuştu.

“Personelimizin ayakta tutmak için çaba sarfettim”

“Personelimizin ayakta tutmak için çaba sarfettim” diyen Çalışkan,”Mehmet Onay'ın ve Münir Alkan'ın ağır yaralandığını gördükten sonra biz yolun karşısına geçtik arkadaşlarımı hızlı bir şekilde oradan bulabildiğimiz araçlarla hastaneye sevk ettik. Biraz sonra Münir Alkan'ın şehit olduğu haberi bana iletildi." dedi. Öte yandan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hainler Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bulunduğu yere ateş ettikleri görülüyor. Bu sırada koruması ve vatandaşlardan vurulanlar oluyor.


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