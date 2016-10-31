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Emniyet müdürü görevi devretti

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Eyüp Pınarbaşı’nın verdiği veda yemeğine katıldı.

Emniyet müdürü görevi devretti

31 Ekim 2016 12:31

Polisevinde gerçekleşen veda yemeğinde Vali Tuna, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı’na bugüne kadar Şanlıurfa’da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, başarı belgesi verdi. Eyüp Pınarbaşı’na yeni görev yeri olan Sakarya’da başarılar dileyen Tuna, “Sakarya ile Şanlıurfa arasında bir gönül köprüsü oluşturacağınıza inanıyorum. Hem bugün, hem de gelecek için buna ihtiyacımız var. Burada görev yaparak, başka illere giden tüm yöneticilerimizden de bunu bekliyoruz. Gençlerimizi ve işadamlarımızı getireceğiz. Bizlerde oralara gideceğiz. Sadece çocuklarımızın gidip gelmesi yetmez. Bizlerde gideceğiz. Gördüğümüz her kişiye Şanlıurfa’nın önemini anlatacağız” dedi.

Şanlıurfa’da görev yaptığı sürece halkın verdiği desteğin önemine dikkat çeken Pınarbaşı, Vali Tuna ile diğer tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine de verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Eyüp Pınarbaşı tarafından verilen veda yemeğine Vali Güngör Azim Tuna’nın yanı sıra, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet İnan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. 

Şinasi İnan


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