Çevik, Emniyet'te yapılan ve 59 ilin emniyet müdürlerinin değiştiği yeni görevlendirmeler sonrasında, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne asaleten atandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, "Kütahya halkı bize güvensin, biz onların hizmetindeyiz. Halkımızın bizlere yardımcı olduğu müddetçe en iyi hizmeti vereceğiz" dedi.

Hasan Çevik'in biyografisi

"Hasan Çevik, 1962 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğumlu olup, ilk, orta ve Lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladı.1988 yılında Polis Akademisini bitirerek Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığında göreve başladı. 1989-1996 yıllarında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün ve 1996-2006 yıllarında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde değişik görevlerde bulunduktan sonra 7 Temmuz 2009 tarihinde 1.sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine atandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na tayin edilen Çevik, daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görev yaptı. 29 Ocak 2010 tarihinde Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne atandı. Çevik son olarak, 23 Mart 2012 günü Bağdat Büyük Elçiliğine Emniyet Müşaviri olarak görevlendirildi. Çevik, son olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak görev yapıyordu."

Hüseyin Efe

KÜTAHYA