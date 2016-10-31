Erzurum’da kaldığı 3 yıl süre zarfında çalışma disiplinliğine verdiği önemle tanınan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “Erzurum'a hangi heyecanla geldiysem aynı heyecanla yeni görevime gidiyorum. Alnımız açık bir şekilde ayrılıyoruz. Güzel ayrılmak önemli Devletimizin bölünmez bir bütünlüğü uğruna Erzurum’da başarılı operasyonlar yaparak adalete teslim etmenin vicdanı rahatlığını yaşıyorum. Ancak elbette rehavetin olmaması toplumun tüm kesimleri aynı ilgiyi devam ettirmesi lazım. Polisin görevi 24 saat huzur ve devlet şafkati içeresinde şeffaf görev yapmaktır. Ben de teşkilatımla birlikte buna önem verdik. Yeni ataması yapılan arkadaşımıza yeni görevinde hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Helallik isteyen Müdür Karabörk, kendi aracının direksiyon başına geçerek Erzurum’dan ayrıldı.