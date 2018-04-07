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Emniyet müdürü kendi aracına ceza kestirdi

Hatay'ın Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, makam aracını hatalı park ettiğini fark edince kendi aracına 108 lira trafik cezası kestirdi.

Emniyet müdürü kendi aracına ceza kestirdi

07 Nisan 2018 11:27

Samandağ ilçesinde Dr. Alaeddin Cilli Caddesi'nde bir bankanın önüne 31 SC 642 plakalı makam aracını park eden İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, aracından ayrıldı. Caddedeki işlerini bitirdikten sonra tekrar makam otomobiline binen Emniyet Müdürü Ateş, aracını hatalı şekilde park ettiğini fark etti. Trafik ekibini çağıran Ateş, hatalı park yaptığını belirtti. Müdür Ateş'in makam aracına trafik polisi tarafından 108 lira para cezası kesildi.
Kesilen cezayı hemen bankada ödeyen Ateş, "Aracımıza hatalı parktan dolayı ceza kesildi ve ödedik bile. Vatandaşımıza hatalı park için ceza kesiliyor ise kendimize de ceza kesebiliyoruz" dedi.  

Hikmet Say

Etiketler: emniyet müdürü, Hatay

 

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