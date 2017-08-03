Emniyet müdürü misafirlerini formayla karşıladı

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Süleyman Caner ve yönetim kurulu üyeleri, kombine satışı ve destek ziyaretleri kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı makamında ziyaret etti. Zonguldak Kömürspor formasıyla misafirlerini karşılayan Emniyet Müdürü Turanlı, takıma destek vereceğini açıkladı. Kulüp Başkanı Caner, "Yeni oluşturduğumuz yönetim kurulu bir kısım yöneticileri ile birlikte emniyet müdürümüzü ziyarete geldik. Kendisi geldiği günden beri Zonguldak Kömürspor'un yanında yer alan maddi manevi ne gerekiyorsa elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışan, personeliyle beraber takımın yanında olan değerli bir yöneticimiz. Kendisine ziyarette bulunduk. Bilgi alışverişinde de bulunacağız. Aynı zamanda bugün bizi formayla karşıladı. Bu bir ilktir. Bu jest için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sayın müdürümüzün yaptığı bu jest bütün Zonguldak'a yayılır. Hep beraber el ele verirsek inşallah bu sene bizim senemiz olur. Bir üst lige çıkmak için ortam hazır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Turanlı: "Kömürspor, bu şehrin nefes borularından biri"

Emniyet Müdürü Turanlı da "Zonguldak Kömürspor bu şehrin nefes borularından birisi. Gencimizin, yaşlımızın bir şekilde kendisini rahat hissettiği bir alan. Herkesin ortak bir yaşama alanı. Herkesin mutlu olduğu bir nokta. Şehrin dinamiklerinden bir tanesi. Bu anlamda rahatlıkla bu işin manevi olarak içindeyim. Her kim bu konuyla ilgili zerre kadar bir çalışma yapıyorsa onun yanında olmak benim temel inancım olan millete, halka hizmet esasının yanında olmuş olur. Bu bağlamda ben de kendimi Zonguldakspor'un sürekli yanında, önünde, ardında nerede olmam gerekiyorsa orada olmaya çalışıyorum. İnşallah olacağız" diye konuştu.

Turanlı, satın alacağı bir kombineyi de trafik kurallarına en çok uyan bir kişiye hediye edeceğini de açıklayarak, şöyle devam etti:

"Sağ olsunlar kombine getirmişler. Bunu ben özellikle söylemek istiyorum. Kombine bilet alacağım. Yine bu şehirde mücadelesini vermiş olduğum, trafik kontrollerinde en az sıkıntı oluşturan, en az problem yaşadığımız bir vatandaşa kendi almış olduğum bileti de hediye edeceğim."

Onur Altındağ

