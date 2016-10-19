Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ilerleyen bir otomobil, aniden emniyet şeridine girerek Anadolu Yakası’na geçmekte olan Yunus ekiplerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 polis hafif şekilde yaralanırken, polislere ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı. Köprüden geçen bir ambulansı durduran ekipler, polis arkadaşlarını ambulansa taşıdı.

21 yaşındaki R.D’nin kullandığı 28 ES 320 plakalı arabada bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, yaralı polisler Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Harun Basat - Mehmet Başa