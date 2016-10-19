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Emniyet şeridine giren otomobil, yunus polislerine çarptı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde emniyet şeridine giren otomobil, yunus polislerine çarptı. 2 polisin yaralandığı kazada 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet şeridine giren otomobil, yunus polislerine çarptı

19 Ekim 2016 12:22
Emniyet şeridine giren otomobil, yunus polislerine çarptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ilerleyen bir otomobil, aniden emniyet şeridine girerek Anadolu Yakası’na geçmekte olan Yunus ekiplerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 polis hafif şekilde yaralanırken, polislere ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı. Köprüden geçen bir ambulansı durduran ekipler, polis arkadaşlarını ambulansa taşıdı.
21 yaşındaki R.D’nin kullandığı 28 ES 320 plakalı arabada bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, yaralı polisler Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Harun Basat - Mehmet Başa

Etiketler: emniyet şeridi


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