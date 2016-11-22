Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu kararlarına göre; 25 birinci sınıf emniyet müdürü, 1 ikinci sınıf emniyet müdürü, 63 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 23 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 79 emniyet amiri emekliye sevk edildi.

Aynı karara göre; 212 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 275 dördüncü sınıf emniyet müdürü üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 292 emniyet amiri dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi etti.

Merkez Değerlendirme Kurulu'nun (MDK) kararına göre ise 116 başkomiser emniyet amirliği rütbesine, 94 komiser başkomiserlik rütbesine, 276 komiser yardımcısı komiserlik rütbesine terfi etti.

Terfi sonuçlarının PolNet sayfasından personelin kendi kullanıcı adı ve şifresi girilerek öğrenilebileceği bildirildi.

Onur Emre Durak