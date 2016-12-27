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Emniyet tüm illere talimat gönderdi! Cezası büyük

Dünya genelinde protestolara maruz kalan Uber, geçen hafta İstanbul’da bir aracına ceza kesilmesi ile yeniden gündeme geldi.

Emniyet tüm illere talimat gönderdi! Cezası büyük

27 Aralık 2016 09:16

Akıllı telefon uygulaması üzerinden araç çağırma hizmeti veren ve bir süredir İstanbul’da da faaliyette olan ABD’li Uber şirketine kesilen ceza, sistemin sorgulanmasına yol açtı. Şirket, yasal mevzuata uygun çalıştıklarını ileri sürerken, Emniyet Genel Müdürlüğü, Uber’le ilgili tüm illere talimat göndererek “korsan taşımacılık” yapmak suçundan ceza kesilmesini istedi. Talimata göre, yolcu taşıdığı tespit edilen Uber sürücüsü araç sahibi değilse sadece ceza kesilecek. Ceza, ilk yakalamada 2 bin 532, ikincide ise 4 bin 220 TL’ye çıkıyor. Eğer yolcuyu taşıyan sürücü araç sahibi ise trafik cezası dışında araç 60 gün bağlanacak.

Ayrıca yolculara da 281 lira ceza kesilecek. 12 Aralık’ta gönderilen talimatta, sahibinin kullanmadığı araçların bağlanmaması gerektiği belirtildi ve Anayasa Mahkemesi’nin 11 Eylül 2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararı gösterildi. 12 Aralık’tan önceki uygulamada, yolcu taşıdığı tespit edilen Uber araçları, sürücünün kim olduğu gözetilmeksizin 60 gün bağlanıyordu.

TAKSİCİLER RAHATSIZ

Emniyet yetkilileri, Uber sistemi ile çalışan araçların ‘tarifeli yolcu taşıma” yetkisinin bulunmadığını, bu yöntemin korsan taksicilik alanına girdiğini belirtti. Yetkililer, belediye sınırları içinde tarifeli yolcu taşımacılığının sadece, ticari taksi, M plakalı minibüs, halk otobüsü ve belediye otobüslerine ait olduğunu kaydetti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksicilerin bu uygulamadan rahatsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor. Uygulamanın hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor.

1 CEZA KESİLDİ UBER KARŞILADI

Geçtiğimiz hafta trafik ekipleri, Uber’in ‘UberXL’ aracını bağladı ve araçtaki yolculara 281 TL ceza kesti. Cezanın Uber tarafından karşılandığı belirtiliyor.

Mustafa Şekeroğlu - Yiğitcan Yıldız / Gazete Habertürk


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