Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) bünyesinde yürütülen 'Gelecekten Umutluyum' Projesi kapsamında, öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı hakkında Konferansı verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Süleymanpaşa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda lise öğrencileri, güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirilerek siber zorbalık, sosyal medyada paylaşılan veriler konusunda da uyarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından verilen konferansta sosyal medyayı kullananların, o alanı kendi evi gibi düşünmesi gerektiği belirtildi.

"Evinizin kapısını ardına kadar açık bırakır mısınız?"

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından konferansta yapılan bilgilerde, "İnternet dediğimiz yer, iyinin kötünün her şeyin bir arada olduğu yer. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. İnternet dünyaya açılan özgürlük penceresi, o halde evinizin kapısını ardına kadar açık bırakır mısınız? Ya da her gördüğünüz açık pencereden o evde neler oluyor deyip kafanızı dayayıp bakar mısınız? Ama ne hikmetse internette bu böyle değildir. İnternette bu konularda çok rahatız. Özellikle Facebook’ta bakıyoruz herkesin kapısı ardında kadar açık. Sosyal paylaşım sitelerini eviniz gibi düşünürseniz. Evinizin kapsını ardına kadar açık bırakıyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

"Kolay paylaşıyorsunuz ama onu internetten silmek çok zor bir olay"

Öğrencileri siber zorbalık konusunda da uyaran ekipler, "Siber zorbalıktan kurtulmanın en güzel en temel yolu, tüm iletişim kanallarını bir anda kesip, bir büyüğünüze olayı bildirmeniz gerekir. Yetmediyse, bize, emniyete, savcılığa bütün birimlere başvurabilirsiniz. Tanımadığımız insanlarla en yakın arkadaşlarımız gibi sohbet edebiliyoruz. Şiddet, nefret, ırkçılık internette özellikle DEAŞ, PKK gibi terör örgütleri kendilerine eleman sağlamak için interneti kullanıyorlar. İnternette gezinirken, bu gibi şeylere çok dikkat edelim. Aslında paylaşmak güzeldir değil mi paylaşınca bir güzel beğeni de alıyoruz hoşumuza da gidiyor. Ama internette paylaştığımız her türlü bilgiyi aslında silinmeden kalabiliyor. Siz çok kolay paylaşıyorsunuz ama onu internetten silmek çok zor bir olay. Diyelim ki ben bir fotoğraf paylaştım ve fotoğrafa fazlada dikkat etmedim. O anda Aycan o fotoğrafı çok beğendi ve kendi bilgisayarına indirdi. Ben bir dakika içerisinden baktım ki fotoğrafta beğenemediğim bir şey var ve o fotoğrafı sildim. O fotoğraf ne kadar benim olsa da Aycan o fotoğrafı paylaştığı gibi Aycan’ın 2 bin arkadaşı o fotoğrafı görebilir. Bunları silmek mümkün mü?" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından verilen konferansı kimi öğrenciler can kulağıyla dinlerken, kimi öğrencilerin de elinden telefon düşmedi. Konferansın sonunda polis ekipleri, öğrencilere ve okulun futsal takımına çeşitli hediye dağıttı.

Halil Dağ