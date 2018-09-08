Emniyet ve jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri işe yaradı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirlerde alınan sıkı güvenlik önlemleri, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, yankesicilik, yağma (gasp), dolandırıcılık gibi mal varlığına karşın işlenen suçları azalttı. Bu yılın ilk 8 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik azalma yaşandı. 2018’in ilk 8 ayında mal varlığına karşı toplam 360 bin 670 olay meydana gelirken, geçen yıl olay sayısı 423 bin 900 olmuştu. Bu yıl, geçen yılın ilk 8 ayına göre mal varlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranında ise yüzde 5’lik bir artış yaşandı. Buna göre mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 40’ı, yani olayların 145 bin 863’ü aydınlatıldı.

En çok işlenen 9 suç yüzde 26 azaldı

Emniyet ve jandarma birimlerince uygulanan huzur ve güven operasyonları ve çarşı mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte ülke genelinde oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, kapkaç, yağma (gasp), dolandırıcılık olmak üzere mal varlığına karşı en çok işlenen 9 suçta yüzde 26,4’lük bir azalma oldu.

Yankesicilik yüzde 27, kapkaç yüzde 20 azaldı

Bu yıl, geçen yıla göre oto hırsızlığı yüzde 35,4, otodan hırsızlıkta yüzde 32, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 29, evden hırsızlık yüzde 28, yankesicilik yüzde 27, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 24, kapkaç yüzde 20, yağma(gasp) yüzde 14, dolandırıcılık yüzde 9 azaldı. Bu yılın ağustos ayında mal varlığına karşı meydana gelen tüm olaylar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı. Oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, kapkaç, yağma (gasp), dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı en çok işlenen 9 suçta ise bu oran yüzde 30 oldu.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, polisin görünürlüğünün artması etkili

Mal varlığına karşı meydana gelen olayların sayısında düşüşün nedenleri arasında şehirlerde asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip polisin görünürlüğünün artırılması, günübirlik evlerde ve parklarda şüpheli şahısların kontrol edilmesi, yürütülen huzur güven operasyonları etkili oldu.