Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Emniyet, yılbaşında alınacak asayiş tedbirleri açıklandı

Emniyet, yılbaşında alınacak asayiş tedbirleri açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi amacıyla yapılan denetimlerin arttırılacağını bildirdi. Emniyet ayrıca, vatandaşların yeni yıla topluca girmek için toplandıkları meydanlarda taciz olaylarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Emniyet, yılbaşında alınacak asayiş tedbirleri açıklandı

30 Aralık 2016 20:21

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşını güven içinde karşılayabilmeleri için alınacak asayiş ve güvenlik tedbirlerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, mağazalar ve çarşılar gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile ana arterlerde; kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunulacağı ifade edilerek, bu gibi yerlerde yaya ve motorize ekip sayısının artırılarak gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Yılbaşı tatili nedeniyle hava ve deniz limanları, gar ve terminal gibi yerlerde yolcu kapasitesi artacağından belirtilen mahallerin devriye ekipleri ile takviye edileceği ve özel güvenlik görevlilerinin uyarılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla yapılan denetimler arttırılacak. Yılbaşı nedeniyle şehir içi taşıma araçlarında ve duraklarda oluşacak yoğunluk dikkate alınarak bu gibi yerlerdeki kontroller arttırılacak. Vatandaşlarımızın yeni yıla topluca girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda yaşanan ve basına da yansıyan olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak. Kutlamalarda kullanılması muhtemel proteknik maddelerin ilgili mevzuatta belirtilen hususlara riayet edilerek kullanılmasına ve denetlenmesine azami hassasiyet gösterilecek. Meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşet vb. üzerinde yapılan denetim ve kontroller sıklaştırılacaktır.”  

Abdullah Sarıca

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, tedbirler, uyarı, yılbaşı gecesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç