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Emniyetin arka sokağına el yapımı patlayıcı atıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü binası arka sokağına el yapımı patlayıcı atıldı.

Emniyetin arka sokağına el yapımı patlayıcı atıldı

20 Ekim 2016 21:48
Emniyetin yakınlarına patlayıcı atıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre saat 20.00 sıralarında motosiklet ile gelen yaşları 18 ile 20 arasında olduğu tahmin edilen 2 kişi, Adana Emniyet Müdürlüğü arka sokağında bulunan halı sahanın giriş kapısına el yapımı patlayıcı atıp kaçtı. Patlayıcı zanlılar kaçarken büyük bir gürültüyle patladı. Vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sokağı iki taraflı trafiğe kapatarak patlayıcı üzerinde inceleme başlattı. Polis bir taraftan da kaçan şahısların eşkalini alıp onları yakalamak için çalışma başlattı. Patlama sırasında can ve mal kaybı olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: emniyet


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