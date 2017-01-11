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Emniyetin önünde öldürülen teröristin babası konuştu

Gaziantep'te elinde silahla emniyete girmek isterken öldürülen Müslüm Kasar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen baba Musa Kasar, psikolojik tedavi gördüğünü söylediği oğlunun terörist olduğuna inanmadığını ifade etti.

Emniyetin önünde öldürülen teröristin babası konuştu

11 Ocak 2017 10:18
Emniyetin önünde öldürülen teröristin babası konuştu - Tıkla İzle

Emniyete saldırı girişiminde öldürülen Müslüm Kasar'ın (21) cenazesi olayın ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri süren şahsın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek. Şahsın cenazesini almaya Adli Tıp Kurumu'na gelen baba Musa Kasar, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Gaziantep'te de farklı illerde de tedavi görmüştü. Ben oğlumun terör örgütleri ile bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyi neden yaptı anlamıyorum" diye konuştu. Öte yandan, şahsın 10 kardeşinin bulunduğu ve 5 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Müslüm Kasar'ın babası Musa ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gelen anne Leyla ve eşi Zeynep de gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, olayın terör bağlantısı ile ilgili soruşturması sürüyor.

Mehmet Bulut

 

Etiketler: Gaziantep


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Toplam Yorum (1)

  • neron11 : 11 Ocak 2017, Çarşamba 11:02
    00
    örgütle bağlantısı var veya yok ne önemi var,sonuçta emniyet mensuplarına yönelik bir saldırı yapmış.
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