Emniyet'in Whatsapp İhbar Hattı Uygulaması Kaldırıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde, vatandaşlarımız tarafından video veya fotoğraf olarak kayıt yapmak suretiyle çeşitli programlar ( whatsapp, wiber vb. ) üzerinden anlık olarak 0 530 89 80 155 ve 0 532 06 80 154 telefon numaralarına iletilen, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren hal ve hareketlerde bulunan sürücü ve araçların görüntülerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden değerlendirilerek trafik görevlilerince gerekli ceza işlemlerinin yapılması için 17/09/2015 tarihinde faaliyete geçirilen Whatsapp ihbar hattı uygulaması 19/07/2017 tarihi itibariyle kaldırılmıştır."