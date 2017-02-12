Edinilen bilgiye göre, emniyet müdürlüğü çevresinde sürekli gezinen ve ismi öğrenilemeyen kadını fark eden polis ekipleri harekete geçerek, durumundan şüphelendikleri kadını durdurdu. Polis ekipleri tarafından incelenen kadının herhangi bir olumsuzluğuyla karşılaşılmazken, kadının 21 yaşında olduğu, 2 çocuk annesi olduğu ve sığınma talebi için emniyete gelmek istediği, polislerden utandığı için emniyete girmediği, o yüzden emniyet etrafında gezindiği öğrenildi. Kadının durumu üzerine polis ekipleri kadına yardımcı olmak için ilgili ekip çağırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir