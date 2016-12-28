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Emniyette bin 493 polisin ataması ve yer değiştirmesi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünde, bin 493 personele atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

Emniyette bin 493 polisin ataması ve yer değiştirmesi yapıldı

28 Aralık 2016 22:53

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Teşkilatı Personelinin 2016 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde bulunan personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2016 Yılı Genel Atama döneminde; 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde toplam (1493) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.
Buna göre;
1’inci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine (168) personelin, 2’nci hizmet bölgesinden l’inci hizmet bölgesine (133) personelin, 1’inci hizmet bölgesinden 1’inci hizmet bölgesine (398) personelin, 2’nci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine (9) personelin atama işlemleri, (894) personelin rütbe terfi işlemleri, (37) 2. Sınıf Emniyet Müdürünün 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi işlemleri yapılmış olup (396) personelin İPKA talepleri kabul edildi” denildi.
Atanması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresi girerek atama bilgisine ulaşılabileceği açıklandı.  

Musa Erdoğan

Etiketler: atama, emniyet, polis


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