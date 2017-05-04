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Emniyet’ten “215 bin kişilik ByLock listesi Başsavcılığa iletildi” haberine yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının da adının geçtiği, “215 bin kişilik ByLock listesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğine” dair haberin, genel bilgilerin yer aldığı kısımlar dışında, tüm ayrıntılarıyla gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyetten “215 bin kişilik ByLock listesi Başsavcılığa iletildi” haberine yalanlama

04 Mayıs 2017 21:01

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın adının zikredildiği, ‘215 bin kişilik bylock listesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğine’ dair haber, genel bilgilerin yer aldığı kısımlar dışında, tüm ayrıntıları ile gerçek dışıdır. Halka doğru bilgi verme kanallarını kullanmak durumunda olan medya kuruluşları, bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları bu haberler ile milletin ve devletin bekası için büyük önem taşıyan bu soruşturmaların mecrasından saptırılmasına sebep olmaktadırlar.

Tarafımızca yapılacak bilgilendirmeler dışındaki her türlü bilgi ve belge, yönlendirmeye açık ve kamuoyunu yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle; üzerimize düşen kısımlarla ilgili olarak, kamuoyuna yapılan açıklamalar dışındaki açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmemesi, soruşturmaların selameti açısından büyük önem arz etmektedir” denildi. 

Musa Erdoğan

Etiketler: ByLock listesi, emniyet, yalanlama


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