Emniyet’ten 43 ilde dev uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak oto pazarlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Mevcut huzur ve güven ortamının korunması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıslar ve aranan araçların yakalanması amacıyla 43 ilde faaliyet gösteren ikinci el araçların toplu olarak satışının yapıldığı yerlerde denetimler düzenlendi. Uygulamalarda asayiş ve trafik denetleme birimlerinden karma oluşturulan 843 personel ve 310 ekip görev aldı.

Yapılan uygulamalarda; 6 bin 294 şahıs kontrol edildi, 5 aranan şahıs yakalandı. 7 bin 89 araç kontrol edilirken bu araçlardan 18’i trafikten men edildi, hacizli yakalama kararı olan 5 araç da yakalandı. Çenç şüphesi bulunan 2 araçla ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Musa Erdoğan