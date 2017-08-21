Diğer
Kategoriler

Emniyet’ten 43 ilde dev uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, 43 ilde oto hırsızlığı suçlarıyla mücadele kapsamında oto pazarlarına yönelik uygulama düzenlendi.

Emniyetten 43 ilde dev uygulama

21 Ağustos 2017 20:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak oto pazarlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Mevcut huzur ve güven ortamının korunması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıslar ve aranan araçların yakalanması amacıyla 43 ilde faaliyet gösteren ikinci el araçların toplu olarak satışının yapıldığı yerlerde denetimler düzenlendi. Uygulamalarda asayiş ve trafik denetleme birimlerinden karma oluşturulan 843 personel ve 310 ekip görev aldı.

Yapılan uygulamalarda; 6 bin 294 şahıs kontrol edildi, 5 aranan şahıs yakalandı. 7 bin 89 araç kontrol edilirken bu araçlardan 18’i trafikten men edildi, hacizli yakalama kararı olan 5 araç da yakalandı. Çenç şüphesi bulunan 2 araçla ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Musa Erdoğan 

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, uygulama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç