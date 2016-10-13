Muğla Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Son zamanlarda, 15 Temmuz’da meydana gelen FETÖ/PDY Darbe girişimi bahane edilerek, dolandırıcılar tarafından; vatandaşlarımızın ev, işyeri ve cep telefonları aranarak ve kendilerini Polis-Asker-Savcı olarak tanıttıkları öğrenilmiştir. Arayan kişilerin ‘Darbe girişiminde adınız geçti bu nedenle hakkınızda işlem yapılacak, banka hesaplarınız üzerinden FETÖ/PDY ye para aktarımı oldu’ gibi bahaneler üretilerek vatandaşlarımızı etki altına almak suretiyle dolandırmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Polis-Asker ve Savcı, vatandaşlarımızı telefondan arayarak terör ve asayiş konuları ile ilgili bilgi vermez, bilgi talebinde bulunmaz, ayrıca hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan asayiş ve terör olayları ile ilgili olarak size yardımcı olacağız diyerek para talebinde bulunmaz, hesap numaralarına vatandaşlarımızın para yatırmasını ya da gelen görevlilere elden teslim etmesini istemez. Vatandaşlarımızı her hangi bir telefondan arayan ve kendisini Polis-Asker ve Savcı olarak tanıtan dolandırıcıların sözlerine itibar etmemelerini buna benzer olayla karşılaşmaları durumunda en yakın Polis Merkezine başvurmalarını ya da 155 i arayarak bildirmelerini ayrıca konu ile ilgili olarak yakınlarını ve çevresindeki vatandaşlarımızı uyarmalarını istiyoruz” denildi.

Bekir Tosun