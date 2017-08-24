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Emniyetten huzur operasyonu

Bursa'da kamu düzenini sağlamak ve suçu önlemek amacıyla kent merkezinde 6 ayrı noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Emniyetten huzur operasyonu

24 Ağustos 2017 07:17
Emniyetten huzur operasyonu - Tıkla İzle

Türkiye genelinde yapılan uygulamada Bursa'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı 700 polis görev alırken, merkez Osmangazi ilçesinde 2, Nilüfer ilçesinde 2 ve Yıldırım ilçesinde 2 olmak üzere toplam 6 noktada "yol uygulaması" gerçekleştirdi. 

Uygulamalarda 822 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. 2 iş yerinde toplam 17 kişinin evraksız çalıştırıldığı tespit edildi ve 4 iş yerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. 

Öte yandan 255 aracın sorgusu sonucu 9 araç trafikten men edilirken, 31 araç hakkında da 8 bin lira cezai işlem yapıldı. 

Yusuf Ali Arslan
 


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