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Emniyetten Huzur Türkiye-2 operasyonu açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilin tamamında toplam 50 bin 969 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan “Huzur Türkiye-2” uygulamasında; 271 bin 977 kişinin kontrol edildiğini, arandığı tespit edilen 568 kişinin yakalandığını, 402 kişinin gözaltına alındığını, 876 kişinin ise hakkında adli-idari işlem uygulandığını bildirdi.

Emniyetten Huzur Türkiye-2 operasyonu açıklaması

29 Ocak 2017 08:40

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 81 il genelinde 28 Ocak akşamı eş zamanlı olarak saat 19.30-21.00 arası sabit yol uygulaması, 21.30-23.30 saatleri arasında ise stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde “Huzur Türkiye-2 Uygulaması” yapıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanlarının Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubelerinden toplam; 9.031 ekip, 12 helikopter, 19 deniz aracı, 201 dedektör polis köpeği, 50 bin 696 personel katıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlandı. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4967 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda; 271 bin 977 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 568 kişi yakalandı. 402 kişi gözaltına alınırken 876 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.

38 adet tabanca, 40 adet av tüfeği, 1092 adet mermi, 63 adet kesici delici alet, 37 adet kurusıkı tabanca, 161,2 gr eroin, 279,95 gr esrar, 120 gr metanfetamin, 26 adet captagon, 2 bin 584 paket kaçak sigara ele geçirildi.

50 bin 617 araç kontrol edilerek, 2 aranan araç yakalandı. 2 bin 373 araca cezai işlem uygulandı ve 763 araç ise trafikten men edildi. 11 bin 678 iş yeri kontrol edilerek, 770 iş yerine cezai işlem uygulandı. 13 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı.

33’ü sikke, 1’i mühür olmak üzere tarihi eserler ele geçirildi.

Uygulamalar esnasında özgürlük-güvenlik dengesine azami özen gösteren personelimiz büyük bir gayret ve özveriyle uygulamaların başarıyla sonuçlanmasına katkı sağladı.”

Onur Emre Durak


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