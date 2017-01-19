Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün Eskişehir emniyet teşkilatı içerisindeki oluşumuna yönelik yapılan operasyonda daha önceden meslekten ihraç olan 2’nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde 1 şahıs, 3’üncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde 1 şahıs, 4’üncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde 2 şahıs, emniyet amiri rütbesinde 2 şahıs, komiser rütbesinde 2 şahıs, komiser yardımcısı rütbesinde 4 şahıs ve emekli polis memuru 1 şahıs olmak üzere toplamda 13 şahıs, 19 Ocak günü yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kamu kurumlarından daha önce ihraç olan 4 memur gözaltına alınarak, gerekli adli işlemlere başlandı.