İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Telefonla arayarak kendisini asker, polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtırlar. Hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor ya da kimlik bilgileriniz üzerinden yeni hesaplar açılmış, bu hesaplar örgüt tarafından kullanılıyor diyerek sizi kandırmaya çalışırlar. Devamlı olarak size telsiz sesi dinletirler, ülke menfaatini ve şehitleri anlatırlar. Bu şahıslar sizi arayıp paranızı veya altınınızı sorarlar" ifadelerine yer verildi.

"Gerçek polis ve savcı sizi telefonla arayıp para veya altın sormaz"

Gerçek polis ve savcının telefonla arayarak altın veya para sormayacağı belirtilen açıklamada, "Bankadaki bütün paranızı çektirirler. Bankada telefonda kendilerine 'oğlum' demenizi isterler. Çektiğiniz parayı veya yanınıza aldığınız altınları bir yere bırakmanızı ya da hesaba yatırmanızı isterler. Bunlar dolandırıcıdır inanmayın. Gerçek polis ve savcı sizi telefonla arayıp para veya altın sormaz. Gerçek polis ve savcı telefonla operasyon yapmaz. Gerçek polis ve savcı sizi en yakın karakola veya emniyet müdürlüğüne çağırır" denildi.

Halil Dağ