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Emniyetten organize suç çetesine ‘Gölge’ operasyonu

Karabük merkezli 6 ilde yapılan operasyon kapsamında organize suç örgütü kuran 9 kişilik çete çökertildi.

Emniyetten organize suç çetesine Gölge operasyonu

15 Şubat 2018 15:48

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu silahlı organize suç örgütü oluşturan 9 kişilik çete üyelerine ‘Gölge’ operasyonu yaptı.

Kent genelinde son dönemde organize suç örgütü üyelerinin bir çok vatandaşı silah zoruyla tehdit ederek, zorla senet imzalatan ve haraç kesen çete üyelerini takibe alan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Gölge’ operasyonu için düğmeye bastı. Polise yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuşan çete üyelerin liderlerine ‘Gölge’ haraç kesecekleri yere ‘Montolama’, uyuşturucuya ‘Yeşil sabun’, silah mermilerine ‘Leblebi’, silahlara ‘Harç makinesi’ ifadeleri kullandığını tespit eden ekipler Karabük merkezli, Bursa, Yalova, Rize, Van ve İstanbul illerinde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında çete lideri Salih K. ile birlikte, F.G., E.B., N.Y., M.T., H.T., U.Y., S.K. ve M.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Silahla yaralama, maddi menfaat elde etmek, zorla çek senet imzalatmak, baskı silahla tehdit, 6136 Ssyılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen şahıslardan 5 adet 9 mm çaplı ruhsatsız silah, 2 adet 7,65 mm ruhsatsız silah, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek, bu silahlara ait 99 adet dolu mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri tamamlanan 9 kişi daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine sevk edildi. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: çete, suç

 

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