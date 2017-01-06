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Emniyetten 'Reina katliamcısının kızı' iddiasına ilişkin açıklama

Zonguldak’ta kimliği açıklanmayan bir sosyal medya kullanıcısının, "Reina katliamcısının kızı Zonguldak’ta eylem yapabilir" yönündeki paylaşımının ardından polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan kişinin ifadesi alınırken, olayın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Emniyetten Reina katliamcısının kızı iddiasına ilişkin açıklama

06 Ocak 2017 17:21

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya sitesi olan Facebook’ta bir kullanıcı, "Aldığım habere göre Reina’da katliam yapanın kızı Kilimli’de okuyormuş. Kayıpmış. İstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta eylem yapabilir ihbarı var. Bütün dost ve arkadaşlarıma duyurulur" şeklinde paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ortalığı karıştırdı. İhbar üzerine Facebook kullanıcısına ulaşan ekipler, kimliği açıklanmayan kullanıcıyı gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın ifadesi alındı. Yapılan soruşturmada paylaşımın yanlış anlaşılma sonucu yapıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Facebook kullanıcısı polis ekiplerince serbest bırakıldı.

EMNİYETTE AÇIKLAMA

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü basın açıklaması yaptı. Olayın asılsız olduğunu açıklayan Emniyet Müdürlüğü, "İlimizde bir sosyal medya sitesinde ’Reina katliamcısının kızı Zonguldak’ta’ başlığı altında yayınlanan ve toplumda zaten algı oluşturmaya çalışan hain terör odaklarının işine yarayacağı, kastını aşan ve kamuoyunda yanlış anlaşılmalara ve algıya sebep olabileceği değerlendirilen haber tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verdi.

(Onur Altındağ / İHA)

Etiketler: raina katliamcısı


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