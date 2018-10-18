Emniyet'ten ‘Sinem Umaş' açıklaması

Geçmişte katıldığı bir televizyon yarışmasında ünlenen Umaş, önceki gece aldığı alkollü içecekleri hangi tekel bayiinden aldığını söylemediği iddiasıyla polislerce yerde sürüklendiğini iddia etmişti. Yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

Açıklamada, “15.10.2018 günü İlimiz Şişli ilçesinde meydana gelen ve 17-18.10.2018 tarihlerinde bazı basın yayın kuruluşlarında “Ünlü Geline Darp İddiası” ve “Gelinim Sinem ile Polisin Bira Kavgası Karakolda Bitti” başlıklarıyla yer alan haberler ile ilgili olarak yapılan incelemelerde;

15.10.2018 günü saat 00.30 sıralarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan devriye görevi esnasında bir marketten elinde siyah poşetle çıkan bir kadın görülmüştür. Sonradan yapılan adli ve idari işlemlerde adının Sinem Umaş olduğu tespit edilen kadından elindeki poşetin kontrolü için izin istenmiş ve bu talebi onaylaması üzerine poşet kontrol edildiğinde içerisinde alkollü içeceklerin olduğu görülmüştür.

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa Muhalefet suçundan saat 22.00'den sonra alkollü madde satışından dolayı markete idari işlem yapılmak için şahıs refakate alınarak markete girilmek istendiğinde görevlilere hakaretlerde bulunmaya başlamış ve refakatten kurtulmak için görevli polis memurunu darp etmiş ve bu esnada görevli polis memurunun üzerinde bulunan zimmetli el telsizinin düşerek kırılmasına sebebiyet vermiştir. Kadın olmasından dolayı şahsı zapt etmekte güçlük çeken görevlilerimizin elinden kurtulmak isterken yere düşerek vücudunda hafif yaralanmalar meydana gelmiştir. Daha sonra şahıs zorlukla zapt edilerek gerekli adli ve idari işlemler için Polis Merkezine götürülürken araç içerisinde de görevlilere hakaret etmeye devam etmiştir.

Konuyla ilgili olarak market sahibi M.Y. isimli şahsa gerekli idari işlem yapılmış, Sinem Umaş isimli kadın şahsa ise “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Mala Zarar Verme”, “Hakaret” ve “Görevli Memuru Darp Etme” suçlarından adli işlemlere başlanmış ve günün nöbetçi cumhuriyet savcısına konu ile ilgili bilgi verildiğinde şahsın gözetim altına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmesi talimatı alınması üzerine adliyeye sevk edildiği süreye kadar Polis Merkezinde gözetim altında tutulmuştur” denildi.