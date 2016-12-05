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Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Niğde Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele şube müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyetten uyuşturucu operasyonu

05 Aralık 2016 14:34

Uyuşturucu ile mücadele şube müdürlüğü ekipleri 55,80 gram eroin maddesi, 6,35 gram metamfetamin maddesi, 30 gram bonzai maddesi ve 43 adet uyuşturucu hap ele geçirirken 49 kişi hakkında işlem yaptı.
Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan, nakleden şahıs yada şahısların ve sokak satıcılarının tespiti ile yakalanması amacıyla Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2016 yılı Ekim ve Kasım aylarında yapılan çalışmalar kapsamında; 49 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli soruşturma başlatılmış yakalanan şahıslardan 3 kişi tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiş, 5 kişi ise Adli Kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Yine 2016 yılı Ekim ve Kasım aylarında yapılan adli soruşturmalar kapsamında 387,36 gram esrar maddesi, 55,80 gram eroin maddesi, 6,35 gram metamfetamin maddesi, 30 gram bonzai maddesi ve 43 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.” denildi. 

Yasin Esen
NİĞDE


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