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Emrah Karaduman'ı bıçaklayan şahsın davası başlıyor

Eskişehir'e bir gece kulübünde konser vermek için gelen besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ı bıçaklayan şahsın davası 19 Eylül'de başlayacak

Emrah Karadumanı bıçaklayan şahsın davası başlıyor

10 Ağustos 2017 16:30

Emrah Karaduman 10 Mart gecesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübüne konser vermek üzere gelmişti. Yanındaki arkadaşı Volkan Karaca ile kaldıkları otelin girişinde saldırıya uğrayan Karaduman, karın ve sırt bölgelerinden yaralanmıştı. Karaduman 27 Mart tarihine kadar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Olayın şüphelisi olarak polis ekipleri Enis Duman'ı yakalayarak gözaltına almış, şüpheli, Aleyna Tilki hayranı olduğunu ve saldırıyı kıskançlıktan ötürü gerçekleştirdiğini anlatmıştı. 11 Mart'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kalan Enis Duman, savcının itirazı üzerine 13 Mart tarihinde tekrar gözaltına alındı ve tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Tutuklu şahsın 19 Eylül tarihinde 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.

Öte yandan Enis Duman hakkında bıçakla kasten adam yaralama suçundan, ömür boyu hapis istemiyle dava açıldığı belirtildiği. 


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