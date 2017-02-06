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Emrah Tuncel artık Manisaspor için ter dökecek

Malatyaspor altyapısından yetişen kaleci Emrah Tuncel, TFF 1. Lig’in ikinci yarısında Manisaspor’un başarısı için ter dökecek.


06 Şubat 2017 16:04

Devre arası transferinde kaleye takviye yapan Manisaspor, Malatyalı Emrah Tuncel’i kadrosuna kattı. Bir dönem Akhisar Belediyespor forması da giyen Emrah Tuncel, attığı imzayla Manisasporlu oldu. Resmi imzayı attıktan sonra yeni takımıyla çalışmalara başlayan 29 yaşındaki tecrübeli kaleci, ligin ilk yarısında 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü formasını giydi.

Başkent ekibi ile 15 maça çıkan Emrah Tuncel, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Malatyaspor, Boluspor, Tarsus İdmanyurdu, Adana Demirspor, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü formaları giyen Emrah Tuncel toplamda 144 maça çıktı.

“Malatya’daki dostlarımdan dualarını esirgememelerini istiyorum”
Manisaspor’a imzayı attıktan sonra İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan başarılı eldiven, “Manisaspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için oldukça mutluyum. Bir Malatyalı olarak burada memleketimi en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Yeni Malatyaspor ile aynı grupta yer alıyoruz. Malatya bu sene şampiyonluğa oynuyor. Manisa biraz daha farklı bir hedefe odaklanmış durumda. Bundan sonraki süreçte takımımın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Malatya’daki dostlarımdan dualarını esirgememelerini istiyorum” diye konuştu. 

Mehmet Türel

Etiketler: Emrah Tuncel


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