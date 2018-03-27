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Emre Belözoğlu: 'Cengiz çok iyi seviyelere gelecek'

Medipol Başakşehir'in 37 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, Roma'da top koşturan Cengiz Ünder'in yakın zamanda daha iyi yerlere geleceğini söyleyerek, "Cengiz çok genç. Çok iyi seviyelere gelebilecek bir yetenek. Onu yakın zamanda Real Madrid, Manchester City, Barcelona veya Bayern Münih gibi takımlarda görmeyi umuyorum" dedi.

Emre Belözoğlu: Cengiz çok iyi seviyelere gelecek

27 Mart 2018 14:41

Medipol Başakşehir'in ve A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncularından Emre Belözoğlu, İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. '37 yaşındayım ama sadece nüfus kağıdında. Inter'de oynadığım zamanlardaki gibiyim' ifadesini kullanan Emre Belözoğlu, şampiyonluk hakkında ise, "Korkusuzca oynuyoruz. Şampiyonluğa açız ve arzuluyuz" dedi.

Şampiyonluk yarışında büyük takımlar gibi baskı hissetmediklerini belirten milli oyuncu, Türk futbolunun iyi seviyedeki uluslararası oyuncu ve teknik adamları getirmek için maddi imkanlarının olduğunu ve bunun da gelişim için doğru yol olduğunu ifade etti.
Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

- 'Jübile' kelimesi seni korkutuyor mu?

Kesinlikle hayır. Mental ve fiziksel olarak çok iyi durumdayım ama çok da zorlamak istemiyorum. Kontratım sezon sonu bitecek. Bir yıl daha uzatmayı düşünüyorum ama sonra 'tamam' diyeceğim.

- Sonrasında antrenörlük ya da yorumculuk düşünüyor musun?

Hayatta asla asla dememek lazım ama antrenörlük fikrine çok sıcak bakmıyorum. İyi bir sportif direktör olmak isterim. Yeni yetenekleri keşfetmek, transferleri yapmak, teknik direktörle yakın çalışmak ve oyuncular ile yönetim arasında köprü görevi görmek.

- İtalya kariyerin hakkında pişmanlıkların var mı?

Ayrılmış olmaktan dolayı kendimi asla affetmedim. 25 yaşındaydım ve başka bir mentaliteye sahiptim. Geçmişe geri dönebilsem Inter'de kalırdım.

- Serie A'da oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder hakkında ne düşünüyorsun?
Hakan tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu. Cengiz ise çok genç. Çok iyi seviyelere gelebilecek bir yetenek. Roma'da tutunmak kolay olmayacak, herkesin ona yardımcı olması lazım. Onu yakın zamanda Real Madrid, Manchester City, Barcelona veya Bayern Münih gibi takımlarda görmeyi umuyorum. Sıçrama yapması için daha fazlasını istemesi lazım.  

Burak Ortahamamcılar

Etiketler: Emre Belözoğlu

 

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