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Emre Belözoğlu: Fatih Terim ve Arda Turan ile görüştüm

Medipol Başakşehir’in deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile milli futbolcu Arda Turan arasında arabuluculuk yaptığını doğruladı.


09 Kasım 2016 17:02

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile takım kaptanı Emre Belözoğlu, Medipol Hastanesi’nde ‘Organ Bağışı Haftası’ etkinliği kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı.
Medipol Başakşehir’in adım adım gelişmeyi hedeflediğini belirten Avcı, “15 gündür oyuncularımla görüşüyorum. Şampiyonluk ve liderlik bir sonuçtur. Dersimize çalışıyoruz. 10 haftalık süreç sağlıklı gidiyor. İnişler çıkışlar olacaktır. Önemli olan çok fazla kayıp vermemek. Kurumsal olarak da gelişmeye çalışıyoruz. Sokakta dolaşırken İnsanların bize saygı göstermesi bizim içi önemli. Bu gerçekçi hedefleri ortaya koymak lazım. Sezon başında +1 hedef koyduk. İki sene üst üste 4. olan takımın +1 şudur; mesela Emre’nin 24 maç oynadıysa 25 maç oynaması, oyun kalitemizi artması gibi. Bu +1 bizi nereye götürecek göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Yerli futbolcu oynatmamın özel bir nedeni yok”
Yerli futbolcuları takımda oynatmasının hatırlatılmasının üzerine Avcı, “Futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz. Galatasaray’ın alt yapısında çalıştım. O yüzden 1987-1988 jenerasyonu ile birlikte çalıştığım küçüklüğünden beri tanıyorum. O yüzden tercihimi onlardan dolayı kullanıyorum. Onlarda sağlıklı geri bildirim veriyorlar. Güzel bir takım kimliğimiz var. İyi de bir takım kaptanımız var. Özel bir nedeni yok” diye konuştu.

Belözoğlu: “Fatih Terim ve Arda Turan ile görüştüm”
Fatih Terim ile Arda Turan’ın aralarını düzeltmek için aracı olduğu yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Emre, şöyle yanıt verdi:
“Bu konu ile alakalı çok konuşmak istemiyorum. Bir tanesi benim hocam, bende emeği var. Arda da kardeşim gibi biri. Milli takım söz konusu. Son dönemlerde çok ihtiyacımız var. Gerek Fatih hoca, gerek Arda kendi aralarında konuştular. Ben olmuşum başkası olmuş çok önemli değil. Bu aracının kim olduğunun önemi yok. Olması gereken buydu. Ülkemizin birliğe ihtiyacı olan dönemde Fatih Terim ve Arda Turan gibi bir değerin bu şekilde anılmasından dolayı rahatsızlığımı dile getirdim. Fatih hoca ve Arda ile görüştüm. Çok uzatmak doğru değil. Kamp devam ediyor. Arda ve Fatih hoca açıklama yapacaktır. Bu işin arabulucusuna da gerek yoktu. Fatih hoca için Arda değerli. Arda için Fatih hoca değerli. Zamanında milli takım ortamında çok güzel zamanlar geçirdik. Arda takımın kaptanı, yapmasını gerekeni yapacaktır.”
Abdullah Avcı ile Emre Belözoğlu, organ bağışına farkındalık oluşturmak için buraya geldiklerini vurgulayarak, organ bağışının önemine değindi.
 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Emre Belözoğlu


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