Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçında yok

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, bu maçta önemli bir 2 puanın yanında Emre Belözoğlu'nu da kaybetti. Konyaspor karşılaşmasının 90+4. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart gören tecrübeli futbolcu, Başakşehir'in ligin 21. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Aynı zamanda söz konusu maça kadar ligde kırmızı kart görmeyen tek takım olan turuncu-lacivertliler, Emre'nin gördüğü kırmızıyla birlikte bu unvanını da kaybetmiş oldu.

Uygar Aydın

