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Emre Kaya 14 Ocak'ta Ankara'da konser verecek

Ünlü popçu Emre Kaya, 14 Ocak Cumartesi günü Ankara'da konser verecek.

Emre Kaya 14 Ocakta Ankarada konser verecek

12 Ocak 2017 12:54

Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya, 14 Ocak Cumartesi günü Ankara'da konser verecek. 'Dın Dın', 'Yapboz', 'Esaret', 'Apayrı', 'Teşekkür Ederim', 'Benimsin' ve 'Sorma' gibi eserlerin sahibi Emre Kaya, Anatolium Ankara AVM’de, Ankaralı hayranlarıyla mini konser ve imza günü etkinliğinde bir araya gelecek.

'Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı', iki kez 'Yılın En İyi Bestecisi' ve 'Yılın En İyi Pop Şarkıcısı' ödüllerinin sahibi olan Emre Kaya, mini konserin ardından imza günü etkinliğine katılarak hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip, onlara imza dağıtacak. 


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