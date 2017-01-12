Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya, 14 Ocak Cumartesi günü Ankara'da konser verecek. 'Dın Dın', 'Yapboz', 'Esaret', 'Apayrı', 'Teşekkür Ederim', 'Benimsin' ve 'Sorma' gibi eserlerin sahibi Emre Kaya, Anatolium Ankara AVM’de, Ankaralı hayranlarıyla mini konser ve imza günü etkinliğinde bir araya gelecek.

'Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı', iki kez 'Yılın En İyi Bestecisi' ve 'Yılın En İyi Pop Şarkıcısı' ödüllerinin sahibi olan Emre Kaya, mini konserin ardından imza günü etkinliğine katılarak hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip, onlara imza dağıtacak.