Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Emre Kaya, Şehitler Tepesi’ne kırmızı karanfil bıraktı

Emre Kaya, Şehitler Tepesi’ne kırmızı karanfil bıraktı

Ünlü sanatçı Emre Kaya, 44 kişinin şehit olduğu İstanbul Dolmabahçe’deki terör saldırısının ardından Şehitler Tepesi’ne gidip kırmızı karanfil bıraktı. Tüm sanat camiasını teröre karşı tek ses olmaya çağıran Kaya, "Türkiye'yi bölemezsiniz, böldürtmeyeceğiz. Gün tepkimizi gösterme günü" dedi.

Emre Kaya, Şehitler Tepesine kırmızı karanfil bıraktı

13 Aralık 2016 12:04

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Vodafone Arena Stadı’nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası taraftarların güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerine yönelik gerçekleştirilen ve çoğunluğu polis memuru 44 kişinin şehit olduğu saldırı, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Şehitler ülkenin dört bir yanında gözyaşları içerisinde toprağa verilirken, Emre Kaya da peş peşe iki ayrı patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Terör saldırısı sonrası 'Şehitler Tepesi' olarak adı değiştirilen olay yerine kırmızı karanfil bırakan Kaya, şehitleri andı, onlar için dua etti.
Sanat camiasına çağrı
Bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde "Dünyanın en güzel şehrini mübarek gecede kana buladınız. Kininize, nefretinize lanet olsun. Türkiye'yi bölemezsiniz, böldürtmeyeceğiz" yazılı döviz taşıyan Kaya, hain saldırıya tepkisini dile getirdi. Saldırıyı sosyal medya hesaplarından da nefretle kınayan genç sanatçı, "Gün tepkimizi gösterme günü. Tüm sanatçı arkadaşlarımı Şehitler Tepesi'ne sessiz çığlığıma ses olmaya çağırıyorum" mesajını paylaşarak, sanat camiasına terör karşısında tek ses, tek yürek olma çağrısında bulundu.
 

Etiketler: emre kaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç