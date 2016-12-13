Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Vodafone Arena Stadı’nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası taraftarların güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerine yönelik gerçekleştirilen ve çoğunluğu polis memuru 44 kişinin şehit olduğu saldırı, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Şehitler ülkenin dört bir yanında gözyaşları içerisinde toprağa verilirken, Emre Kaya da peş peşe iki ayrı patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Terör saldırısı sonrası 'Şehitler Tepesi' olarak adı değiştirilen olay yerine kırmızı karanfil bırakan Kaya, şehitleri andı, onlar için dua etti.

Sanat camiasına çağrı

Bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde "Dünyanın en güzel şehrini mübarek gecede kana buladınız. Kininize, nefretinize lanet olsun. Türkiye'yi bölemezsiniz, böldürtmeyeceğiz" yazılı döviz taşıyan Kaya, hain saldırıya tepkisini dile getirdi. Saldırıyı sosyal medya hesaplarından da nefretle kınayan genç sanatçı, "Gün tepkimizi gösterme günü. Tüm sanatçı arkadaşlarımı Şehitler Tepesi'ne sessiz çığlığıma ses olmaya çağırıyorum" mesajını paylaşarak, sanat camiasına terör karşısında tek ses, tek yürek olma çağrısında bulundu.

