Ünlü popçu Emre Kaya, 15 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında Uludağ’da düzenlenecek gençlik festivali 'Whitefest 2017'de sahne alacağını açıkladı. Ünlü poçu, festivalin bu yılki bölümünün son dönemlerin en çok konuşulan festivali olacağını söyledi. İstanbul Blue Night Event'ta 25 Ocak’ta, gece 00.00’ı gösterdiğinde sahneye çıkacak olan Emre Kaya, sabah 04.00'a kadar en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek. Emre Kaya'nın festival konserine dansçıları da eşlik edecek.

"Taklitler aslını yaşatır"

Ünlü popçu, festival için heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir organizasyon. Whitefest 2017, çok konuşulacak bir festival olacak. Ekibim ile birlikte festivale özel hazırlık yaptık. Bir sanatçı giyim-kuşamına gösterdiği özen kendisine olduğu kadar karşısındaki kitleye gösterdiği saygıdır. Biz sanatçılar her zaman göz önünde ve rol model olduğumuz için gerek özel yaşamımıza gerekse giydiklerimize özen göstermeliyiz" dedi.

Emre Kaya, zaman zaman tarzının taklit edildiğini söyleyerek, "Beni taklit etmeleriyle ilgili hiç rahatsızlık duymuyorum, aksine mutlu oluyorum. Çünkü güzel bulunanlar taklit edilir ve taklitler her zaman aslını yaşatır" şeklinde konuştu. Yetkililer 12 binden fazla gencin Whitefest 2017'ye katılacağını belirtti.