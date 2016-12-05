Gizlice evlenip, gizlice boşandıkları yönündeki haberler magazin basınında yer alan ünlü popçu Emre Kaya ve hem menajeri hem de eski eşi olan Gizem Demir, evliliklerini de boşanmalarını da gizleme gibi bir amaçlarının olmadığını, sadece özel yaşantıları yerine işleri ile gündemde olmak istediklerini bildirdiler.

İkili yaptıkları açıklamada, evlenmenin de boşanmanın da doğal süreçler olduğunu, utanılacak, gizlenecek bir şey yapmadıklarını belirterek, şunları kaydettiler: “Biz 2010 yılında tanıştık. Bir süre arkadaşlığımız ve iş birlikteliğimiz oldu. 2011 yılında evlenme kararı aldık ancak, işlerimizin yoğunluğu ve stresi özel yaşantımıza olumsuz yansıdı. Evliliğimizi insanların gözüne sokar gibi gündemde tutmadık. 2016 yılının Haziran ayında anlaşarak boşanma kararı aldık. Birbirimizden karşılıklı olarak hiçbir talepte bulunmadık. İkimiz de kendi yolumuzda ayrı ayrı yürümeye karar vermiştik ancak, daha sonra ortak dostumuzun aracılığıyla iş birlikteliğimizi yürütme kararı aldık. Biz de izliyoruz bugün magazin dünyasında boşananların küfürleri, acı sözleri gerçekten çok çirkin. Medeni insanlara bu tür davranışları yakıştıramıyoruz. Zor olan dostça ayrılabilmeyi başarmaktır. Biz zor olanı yaptık, dost olduk, mesai arkadaşı olmayı başardık. Biz ikimiz Emre Kaya markasına hizmet ediyoruz. Bizim birlikte baş koyduğumuz, bugünlere gelebilmek için çok mücadele ettiğimiz bir yolumuz var. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz”.