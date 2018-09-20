Emre Kaya'dan konserlerinde ustalara saygı

Ünlü sanatçı Emre Kaya, konser serisine devam ederken sahnesi üzeride ustalara saygı açıklamasıyla müzikal yaşantısına katkı koymuş ve kendisi için önemli olduğunu düşündüğü sanatçılara sevgi gösterisinde bulundu. Her konserinde kendisinde etkisi olan Sezen Aksu'dan, Kayahan'dan ve Orhan Gencebay'dan şarkılar söyleyen ve sanatçılar için ayrı bir bölüm yapan ünlü sanatçı, bu şarkılar sırasında özel olarak tasarlanmış sahnesinin arka kısmına kurulan dev ekranda bu usta üç ismin görsellerine yer veriyor.

Bu bölümün hemen başında özellikle bir konuşma yapan Emre Kaya; büyük sanatçılardan bahsederken sevgisini dile getirerek ve gençlik yıllarında Sezen Aksu şarkılarının eşlik ettiği anılarından bahsediyor. Sezen Aksu'ya ait Firuze şarkısını seslendiren sanatçı, dinleyenlere de duygu dolu anlar yaşatıyor.