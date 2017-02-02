Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Emre Kaya'nın yeni teklisi 'Aşk diye soludum' çıktı

Emre Kaya'nın yeni teklisi 'Aşk diye soludum' çıktı

Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya’nın yeni single çalışması 'Aşk diye soludum' müzik marketlerdeki yerini aldı.

Emre Kayanın yeni teklisi Aşk diye soludum çıktı

02 Şubat 2017 11:09

Söz yazarı ve besteci kimliğinin yanı sıra yorumculuğuyla da önemli işler başaran Kaya, yeni teklisinde söz ve müziği kendisine ait olan 'Aşk diye soludum'u hayranlarının beğenisine sundu.

Selim Çaldıran aranjörlüğünde, DMC etiketiyle çıkan ve ayrılık hikayesinin anlatıldığı duygusal şarkının, sözleri ve Emre Kaya'nın yorumuyla önümüzdeki günlerde müzik listelerine damga vurmasının beklendiği kaydedildi.
Büyük bir emek sonucunda ortaya çıkan 'Aşk diye soludum'un diğer parçaları gibi 'hit' olacağına inandığını ifade eden Emre Kaya, "Sözleri ile kalplere dokunan bir şarkı oldu. Herkesin çok beğeneceğine inanıyorum" dedi.

'Yılın En İyi Bestecisi' seçildikten sonra 2009 yılında 'Böyle Gitmez' isimli ilk albümünü yayınlayan ünlü sanatçı, daha sonra 'Toz', 'Teşekkür Ederim', 'Apayrı', 'Yapboz', 'Esaret' ve 'Dın Dın' isimli albüm ve single çalışmaları ile müzik listelerinde yer aldı. Emre Kaya, bu çalışmaları ile 'Türkiye'nin en iyi çıkış yapan sanatçısı' ve 'Yılın en iyi erkek pop sanatçısı' gibi prestijli ödüllerin de sahibi olmuştu.

Emre Kaya hayranlarının sabırsızlıkla beklediği şarkının sözleri ise şöyle:

Dur, bu nasıl acıtan ağır sözler?
Dur, biteceğine başa dönsek yine
Dur, o ilk ateşi yakan öpüş unutulur mu?
Dur, yaşanası daha bir ton şey var
Dur, çözülemeyecek olan neydi?
Dur, hani hiç bitmezdi, bitmezdi, bitmemeliydi
Tabi doydun, istediğini aldın
Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun
Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça ben de acıyı aşk diye soludum.

Etiketler: Aşk diye soludum, emre kaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!