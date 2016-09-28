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Emre Mor ve Ronaldo sosyal medyayı salladı!

Borussia Dortmund-Real Madrid maçında 78. dakikada oyuna giren milli futbolcu Emre Mor, performansıyla beğeni topladı.

Emre Mor ve Ronaldo sosyal medyayı salladı!

28 Eylül 2016 08:00

Borussia Dortmund'un Real Madrid'le oynadığı Şampiyonlar Lig F Grubu ikinci maçı 2-2 sona erdi. A Milli Takım'ın yıldızı Emre Mor'un 78.dakikada oyuna girdiği mücadelede Borussia Dortmund, Andre Schürrle'nin 87.dakikada attığı golle maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

RONALDO'DAN MOR'A TEBRİK
Emre Mor'un maçın bitimiyle beraber Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile görüntüsü ise sosyal medyada en çok konuşulan anlardan bir tanesi oldu. Maçın bitimiyle beraber genç futbolcuyu tebrik eden Ronaldo'nun Emre Mor'la olan diyaloğu ve başını okşaması oldu.

Emre Mor'un Real Madrid karşısındaki istatistikleri ise şöyle;

    Şut: 2
    İsabetli şut: 1
    Pas yüzdesi: 100%
    Pas sayısı: 4
    Topla buluşma: 9

Etiketler: emre mor, ronaldo


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