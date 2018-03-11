Geçen sene geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Halk Müziği Sanatçısı Emre Saltık mezarı başında anıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP İstanbul milletvekili Zeynel Emre ve yüzlerce seveni katıldı. Başkan Akgün ve Milletvekili Zeynel Emre konuşmalarını yaptıktan sonra dualar okundu. O esnada ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Duaların ardından mezar başına sevenleri tarafından karanfil bırakıldı.

“TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI, DEĞERLİ USTA, TÜRK HALK MÜZİĞİNE BÜYÜK HİZMET ETMİŞ”

Anma programı sonrası Emre Saltık’ın mezarı başında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türk halk müziği sanatçısı, değerli usta, Türk Halk Müziği’ne büyük hizmet etmiş, Büyükçekmece Belediyemizin de son dönem belediye meclis üyesi Emre Saltık’ı ebediyete uğurlayışımızın 1’nci yıldönümü. Büyükçekmece Güzelce Mahallemiz’de mezarı başında kendisini andık. Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz, toprağı bol olsun. Emre Sarısaltıkoğlu, bilinen ismi Emre Saltık ama Sarısaltıkoğlu ailesinin güzel bir ferdidir. Mesam’ın başındaydı. Güzel hizmetler yapıyordu. Türk Halk Müziği’ne hizmet etmeye devam ediyordu. Erken yaşta aramızdan ayrıldı. Kendisinin ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu son zamanlarda örneğin Mesam’da vuku bulan olaylar bile ortaya koymuştur. Birleştirici, bütünleyici, insanları seven, yüreğinde sadece insan sevgisi olan ve bütün çalıştığımız süre içinde nasıl bir insanlık örneği verdiğini de çalışmaları esnasında gören bir belediye başkanı olarak ve bir dostu olarak kendisine Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. İyi bir insandı” dedi.

Ailesine başsağlığı dileklerini sunan Başkan Akgün, “Saltık ailesine başsağlığı diliyorum, Firaz Hanım’a, oğlu Baran ve Mert’e ve diğer Saltıkoğlu fertlerine tekrar başsağlığı diliyorum. Bütün Sarısaltıkoğlu Ailesi’nden ebediyete intikal etmiş bütün dostlara Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

“HALKA MAL OLMUŞ SANATÇILAR ASLA ÖLMEZLER”

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, anma sırasında halkın kalbine dokunmuş insanların hiçbir zaman ölmediğini vurgulayarak, “Gerçek sanatçıların şöyle bir avantajı var. Sanatçılar gerçek anlamda, halka mal olmuş sanatçılar asla ölmezler. Her zaman hatırlanırlar” dedi.