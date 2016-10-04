Yeşil-beyazlıların kulüp doktoru Hakan Ayaz, bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Deniz Yılmaz ve Emre Taşdemir’in son durumlarına ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulundu. Sezon başında Avusturya’da yapılan kamp çalışmalarının ilk gününde ayak bileğinden sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı olan Deniz Yılmaz’ın sakatlığının büyük oranda iyileşme gösterdiğini belirten Ayaz, “Deniz’in durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Uzun süredir forma giymediği için performans eksiği var. Bunu kapatmak için de milli takım arasında çalışmalar yapıyor. Yakın zamanda takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Ligin 7. haftasındaki Osmanlıspor maçında oynayıp oynamayacağına ise teknik heyet karar verecek” dedi.