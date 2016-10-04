Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Emre Taşdemir 2 hafta sonra dönüyor

Emre Taşdemir 2 hafta sonra dönüyor

Bursaspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları süren isimlerden Emre Taşdemir’in 2 hafta sonra Bursa’ya döneceğini ve uygun görülmesi halinde takımla birlikte çalışacağını belirtti.

Emre Taşdemir 2 hafta sonra dönüyor

04 Ekim 2016 12:59

Yeşil-beyazlıların kulüp doktoru Hakan Ayaz, bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Deniz Yılmaz ve Emre Taşdemir’in son durumlarına ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulundu. Sezon başında Avusturya’da yapılan kamp çalışmalarının ilk gününde ayak bileğinden sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı olan Deniz Yılmaz’ın sakatlığının büyük oranda iyileşme gösterdiğini belirten Ayaz, “Deniz’in durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Uzun süredir forma giymediği için performans eksiği var. Bunu kapatmak için de milli takım arasında çalışmalar yapıyor. Yakın zamanda takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Ligin 7. haftasındaki Osmanlıspor maçında oynayıp oynamayacağına ise teknik heyet karar verecek” dedi.

Etiketler: Emre Taşdemir


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!