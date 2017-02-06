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Emziren anneler kafein içeren besinlere dikkat

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, emziren anneleri kafein içeren besinler konusunda uyardı.

Emziren anneler kafein içeren besinlere dikkat

06 Şubat 2017 11:21

Anneliğin her bayan için kuşkusuz ki tarifi mümkün olmayan harika bir duygu olduğunu dile getiren Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Ancak doğum sonrası annelerde ve bebeklerde görülen gaz şikayetleri sıkıntılara yol açabilmektedir. Özellikle bebeklerde doğumdan iki hafta sonra başlayan ve dördüncü aya kadar devam eden gaz sancıları “infantil kolik “ olarak adlandırılır” dedi.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, gaz problemi yaşanmaması için alınabilecek bazı önlemleri şöyle sıraladı;
“Emziren anneler kuru fasulye ,karnabahar, lahana, soğan, portakal, limon, greyfurt gibi gaz yapan besinleri tüketmekten kaçınmalıdır. Çay, kahve, çikolata gibi kafein içeren besinler gaz yapıcı özelliğe sahiptir. Bunun yanı sıra bebekte uykusuzluğa ve huzursuzluğa neden olabilir.

Süt, yoğurt, peynir gibi inek sütünden elde edilen besinler gaz problemi yapabilir. Emziren anneler bu besinleri deneyerek beslenme programına eklemelidir.

Gaz problemi çok fazla oluyorsa çiğ olarak sebze ya da meyve tüketilmemelidir. Pişmiş meyve kompostoları ve haşlanmış sebzeler tercih edilmelidir. Papatya, rezene, meyan kökü, güvercin otu, oğulotu, nane gibi bitkilerin çayları ve baharatlardan kimyon gaz problemi için çözüm yolu olabilir.

Emziren anneler emzirme sırasında göğüs değiştirmeden önce bebeğin gazını çıkarmalıdır.

Gaz yapmaması için, kuru baklagiller önce haşlanıp suyu dökülmeli ve sonra pişirilmelidir.
Mutlaka taze sıkılmış meyve suları tüketilmelidir.Gazlı içecekler ve hazır meyve sularından uzak durulmalıdır.
Doktora danışmadan asla ilaç kullanılmamalıdır.” 

Etiketler: emziren anneler, Kafein, Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç


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