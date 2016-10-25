Bebeğe ve anneye sayısız yararları bulunan emzirme, aynı zamanda anne ile bebek arasında yeri doldurulamayacak bir sevgi bağı kuruyor. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirecek özel maddeler içeren anne sütü, tıpkı bir aşı gibi bebeği hastalıklardan koruyor. Bebeğin zeka gelişimini olumlu yönde etkilediği gibi, sindirim sistemini düzenleyerek gaz sancısı ve kabızlığı da önlüyor. Emzirmenin kadınlar için sağladığı yararlara da dikkat çeken Doğum Koçu Eda Arın, özellikle meme ve rahim kanserine karşı koruyucu özelliğinin altını çiziyor. Ayrıca emzirme sırasında salgılanan hormonlar sayesinde annenin kilo vermesini sağlayarak eski formuna dönmesini kolaylaştırdığını söylüyor.

Başarılı bir emzirme nasıl olmalıdır?

Emzirmenin doğum sonrası ilk yarım saat içerisinde mutlaka başlatılması gerektiğini söyleyen Doğum Koçu Eda Arın, emziklilik dönemindeki annelere şunları tavsiye ediyor:

“Kaygı, ağrı ve stresten uzak durun çünkü bunlar süt salınımını azaltır. Mutluluk ve huzur ise süt salınımını artırır. Ayrıca emzirme döneminde doktor kontrolü olmadan hiçbir ilaç almayın.”

Süt miktarını artırmak için, sık emzirme kadar doğru emzirme tekniğinin de önemli olduğunu ifade eden Doğum Koçu Eda Arın, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Aslında en iyi emzirme pozisyonu anne ve bebeğin rahat ettiği pozisyondur. Yalnız bebeğin emzirilirken meme ucunu değil, etrafındaki kahverengi alanı kavraması sağlanmalı ve her emzirmede meme tamamen boşalıncaya kadar devam edilmeli. Eğer fazla süt geliyorsa, sağılarak saklanmalı ve bebeğe kaşık veya bardakla içirilmeli.”

Doğum Koçu Eda Arın, çalışan anneler ya da fazla sütü olan annelerin sütlerini sağmaları ve uygun koşullarda saklamaları gerektiğini de belirterek, sütün kullanılacağı zaman yapılacaklarla ilgili de bir uyarıda bulunuyor: “Buzlukta bekletilen süt kabı asla ateş üzerinde ısıtılmamalı, ılık su içine konarak (benmari usulü) ısıtılmalı.”

Sütün yettiği nasıl anlaşılır?

Anneler kimi zaman bebeğin ne kadar süt emdiğini görmedikleri için, aç kaldığını ve mamaya başlamak gerektiğini düşünebiliyor. Oysa iyi beslenen sağlıklı bir annenin sütünün bebeği için yeterli olduğunu söyleyen Doğum Koçu Eda Arın, bebeğin doyduğunu gösteren bulguları ise şöyle açıklıyor: “Bir bebek yeterince anne sütü alıyorsa, huzurlu ve uykusu düzenlidir. Günde 6-8 kez açık renkli idrar yapar ve her 2-4 saatte bir annesini emmek ister. Tabii aylık kontrollerindeki kilo artışı da uygun olmalıdır.”

Emzirme problemlerinde ne yapılması gerekir?

Eğer meme uçlarınız ağrılı, memeleriniz gergin, sütünüz yetersiz, bebeğiniz aç ve emmeyi reddediyorsa, emzirme tekniğiniz yanlış olabilir. Bu süreçte emzirme tekniği gibi, anne sütü, meme sağlığı ve emzirme ilgili herhangi bir problem yaşıyorsanız, bu konuda mutlaka bir uzmana danışın. Sorunun bir an önce giderilmesi ve sağlıklı emzirmenin devam etmesi için, ‘bebek dostu hastane’ unvanı olan bir sağlık kuruluşundaki emzirme danışmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

