Diğer
Kategoriler

Emzirme döneminde beslenmeye dikkat

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, emziren annelerin beslenme konusunda dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.


04 Kasım 2016 11:02

Gebze Medical Park Hastanesinden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Dost bakteriler olan probiyotikler, bağırsak florasını olumlu yönde etkileyerek anne ve bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir ve her türlü sindirim problemini engeller. Probiyotik kalitesi yüksek anne sütü ile beslenen bebeğin hem sindirim
sistemi, hem beyin gelişimi, hem de sinir sistemi gelişiminde fayda sağlanmış olur. Kefir, yoğurt, ayran ve probiyotik takviyelerin tüketimi ihmal edilmemelidir" dedi.

Omega 3 tüketiminin, anne sütünün kalitesini arttırarak bebeğin beyin, göz ve sinir sistemi gelişimini desteklediğini belirten Küçük, "Annenin kalp ve damar sağlığının korunmasında olumlu katkı sağlar. Yağlı balıklar, ceviz, badem, kuru fasulye, nohut, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebzeler omega 3 kaynaklarıdır. Emziren annenin kemik sağlığı için kalsiyumun yeterli alınması çok önemlidir. Kadınlardaki osteoporoz riski unutulmamalıdır. Bu yüzden günlük beslenmelerinde kalsiyum yönünden zengin süt, yoğurt, kefire yer verilmelidir" diye konuştu.

Sütün; protein, karbonhidrat ve kalsiyum açısından ideal dengeye sahip olduğunu kaydeden Küçük, "Emzirme döneminde süt tüketmeye özen göstermeniz gerekir. Gaz yaparsa, laktozsuz sütleri veya sindirim farklılığı açısından keçi sütünü tercih edilebilirsiniz. B12 vitamini süt verimliliği için önemlidir. En iyi kaynakları ise, yağsız kırmızı et gibi et ve et ürünleri, balık ve yumurtadır. B vitamini tüketimi de yeterli miktarda olmalıdır. Bunun için de tam buğday, bulgur ve kuru baklagiller, yulaf tercih edilebilir. Kokusu yoğun bazı besinler soğan, sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, acı baharatlar veya kuru baklagiller, anne sütünün tadını değiştirebilir. Bu durum bazı bebeklerde huzursuzluk (gaz oluşturması, emmeyi reddetme gibi) yaratırken, bazıları hiç fark etmeyebilir. Bebeğinizde ciddi birtakım huzursuzluklar gelişirse, bu tür besinler ya daha az sıklıkla tüketilmeli ya da hiç tüketilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Küçük, "Demir eksikliğiniz varsa, pekmez veya kuru üzüm yanında C vitamini içeren bir taze meyve yiyebilirsiniz. Ya da yine demir kaynağı olan yumurta ve et, nohut, yeşil mercimek yediğinizde portakal, mandalina, domates, maydanoz, yeşil biber, taze soğan ya da bol limonlu mevsim salata gibi C vitamini yönünden zengin sebze ve meyveler ile birlikte tüketmelisiniz. Folik asit gebelik döneminde olduğu kadar, emzirme döneminde de önemli olduğundan yeşil yapraklı sebzeleri sık tüketin. Meyvelerin doğal şekeri yeterli olacağından kompostolar şekersiz hazırlanmalıdır. Yemek aralarında ıhlamur, nane, papatya gibi bitki çayları, az şekerli limonata ve komposto içilerek sıvı alımı arttırılabilir. Yeterli düzeyde anne sütü üretimi için yeterli miktarda sıvı almaya özen gösterilmelidir. Günde en az 8-12 bardak sıvı alınması gereklidir" şeklinde konuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!