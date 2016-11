Gebze Medical Park Hastanesinden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Dost bakteriler olan probiyotikler, bağırsak florasını olumlu yönde etkileyerek anne ve bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir ve her türlü sindirim problemini engeller. Probiyotik kalitesi yüksek anne sütü ile beslenen bebeğin hem sindirim

sistemi, hem beyin gelişimi, hem de sinir sistemi gelişiminde fayda sağlanmış olur. Kefir, yoğurt, ayran ve probiyotik takviyelerin tüketimi ihmal edilmemelidir" dedi.

Omega 3 tüketiminin, anne sütünün kalitesini arttırarak bebeğin beyin, göz ve sinir sistemi gelişimini desteklediğini belirten Küçük, "Annenin kalp ve damar sağlığının korunmasında olumlu katkı sağlar. Yağlı balıklar, ceviz, badem, kuru fasulye, nohut, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebzeler omega 3 kaynaklarıdır. Emziren annenin kemik sağlığı için kalsiyumun yeterli alınması çok önemlidir. Kadınlardaki osteoporoz riski unutulmamalıdır. Bu yüzden günlük beslenmelerinde kalsiyum yönünden zengin süt, yoğurt, kefire yer verilmelidir" diye konuştu.

Sütün; protein, karbonhidrat ve kalsiyum açısından ideal dengeye sahip olduğunu kaydeden Küçük, "Emzirme döneminde süt tüketmeye özen göstermeniz gerekir. Gaz yaparsa, laktozsuz sütleri veya sindirim farklılığı açısından keçi sütünü tercih edilebilirsiniz. B12 vitamini süt verimliliği için önemlidir. En iyi kaynakları ise, yağsız kırmızı et gibi et ve et ürünleri, balık ve yumurtadır. B vitamini tüketimi de yeterli miktarda olmalıdır. Bunun için de tam buğday, bulgur ve kuru baklagiller, yulaf tercih edilebilir. Kokusu yoğun bazı besinler soğan, sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, acı baharatlar veya kuru baklagiller, anne sütünün tadını değiştirebilir. Bu durum bazı bebeklerde huzursuzluk (gaz oluşturması, emmeyi reddetme gibi) yaratırken, bazıları hiç fark etmeyebilir. Bebeğinizde ciddi birtakım huzursuzluklar gelişirse, bu tür besinler ya daha az sıklıkla tüketilmeli ya da hiç tüketilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Küçük, "Demir eksikliğiniz varsa, pekmez veya kuru üzüm yanında C vitamini içeren bir taze meyve yiyebilirsiniz. Ya da yine demir kaynağı olan yumurta ve et, nohut, yeşil mercimek yediğinizde portakal, mandalina, domates, maydanoz, yeşil biber, taze soğan ya da bol limonlu mevsim salata gibi C vitamini yönünden zengin sebze ve meyveler ile birlikte tüketmelisiniz. Folik asit gebelik döneminde olduğu kadar, emzirme döneminde de önemli olduğundan yeşil yapraklı sebzeleri sık tüketin. Meyvelerin doğal şekeri yeterli olacağından kompostolar şekersiz hazırlanmalıdır. Yemek aralarında ıhlamur, nane, papatya gibi bitki çayları, az şekerli limonata ve komposto içilerek sıvı alımı arttırılabilir. Yeterli düzeyde anne sütü üretimi için yeterli miktarda sıvı almaya özen gösterilmelidir. Günde en az 8-12 bardak sıvı alınması gereklidir" şeklinde konuştu.