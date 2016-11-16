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Emzirmeyen annelerde meme kanseri riski 4 kat fazla

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Demirhan, gebelik sırasında bebekten anneye geçen kök hücrelerin emzirmeyen annelere bazı durumlarda kanser olarak geri dönebileceğini söyledi.


16 Kasım 2016 09:45

 Demirhan, “Bebeğini emzirmeyen anneler, emziren annelere göre 4 kat daha fazla meme kanserine yakalanma riskine sahip” dedi.

Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD) tarafından 2002 yılından bu yana ulusal ve uluslararası ölçekte Temel Kanser Araştırma Toplantıları kapsamında verilen ödüllerden biri bu sene ÇÜ'den Prof. Dr. Osman Demirhan'ın oldu. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi adı altında Konya Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede “Maternal mikrokimerik hücreler kanser kök hücrelerine dönüşür mü?” araştırmasıyla Yılın Temel Kanser Araştırmacısı Ödülü'nü alan Prof. Dr. Osman Demirhan, yaptığı araştırmayla ilgili bilgiler verdi.

Mikrokimerik, gebelik esnasında anneden bebeğe, bebekten anneye geçen kök hücrelere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Demirhan, “Son yıllarda özellikle bu mikrokimerik hücre dediğimiz gebelik esnasında bebekten anneye, anneden bebeğe geçen kök hücrelerin geçişten sonra akıbeti konusunda günümüzde bir belirsizlik var. Bazen bu kök hücreler anneyi tamir, bazen de anne de kansere neden olduğu ileri sürülüyor” diye konuştu.

Meme kanseri olan annelerde, gebelik sırasında bebeğinden geçen kök hücrenin kanser dokusu içerisinde bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Osman Demirhan özellikle meme kanseri geçiren annelerde kanser dokusu incelendiğinde doğurduğu çocuğunun kök hücrelerini aradıklarını ve bu hücreleri bulduklarını belirtti.

Kök hücre geçişlerinden oluşabilecek kanserlerden emzirme yoluyla korunulabileceğini söyleyen Demirhan, “Gebelik esnasında çocuğundan kendisine geçen kök hücreleri anneler emzirerek bebeğine geri gönderebiliyor. Ama emzirmeyen annelerde bebeğin kök hücreleri annenin meme dokusunda klon oluşturuyorlar. Onun için kadın doğumcular gebelik anneyi yeniler derler. Bu kök hücreler anneyi tamir eder normalde. Bazı kötü durumlarda bebeğin kök hücreleri bazı kanserlerde kanser oluşumuna katkıda bulunuyorlar. Annede görülen kanserlerin hepsi bebeğinden geçiyor gibi bir anlam çıkarılmasın. Ama emzirmeyen anneler, emziren annelere göre 3-4 kat daha fazla meme kanserine yakalanma riskine sahipler” şeklinde konuştu. 


Umutcan İşledici
ADANA


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