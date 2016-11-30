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En acı bekleyiş

Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 10’u öğrenci 12 kişinin, ailelerden alınan DNA örnekleri eşleştirilerek kimlik tespiti yapıldı.

En acı bekleyiş

30 Kasım 2016 21:28

Sinanpaşa Mahallesi’ndeki 3 katlı kız öğrenci yurdunda çıkan yangında, yurt müdürü Cumali Genç’in kızı Sare Betül Genç ve eğitmen Fatma Canatan ile öğrenciler Sema Nur Aydoğdu, Gamze Bagir, Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Cennet Karataş, Sevim Köylü, İlknur Maden ve Zeliha Avcı’nın Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cenazeleri, otopsinin ardından Asri Mezarlıktaki morga konuldu. Burada daha önce ailelerden alınan DNA örnekleri eşleştirilerek kimlik tespiti yapıldı.

Cenazeler yarın sabah alınarak Aladağ’ın Kışlak, Karahan ve Köprücük mahalleleri ile Adana merkezdeki Buruk Mezarlığı ve Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde toprağa verilecek.


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